〈「中国に島を奪われてたまるか」日の丸“1400人部隊”がフィリピンに81年ぶりの上陸！ 不肖・宮嶋が密着した日米比「バリカタン」共同訓練の殺気〉から続く2026年4月から5月にかけて行われ、日米比をはじめ多国籍部隊が一堂に会した合同演習「バリカタン 26」。フィリピンの灼熱のビーチに、戦後初めて1400人の「日の丸」実動部隊が上陸した。【写真多数】米軍ハイマースの連続発射、自衛隊による実弾射撃も…不肖・宮嶋が密着