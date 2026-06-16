〈米軍ハイマースの連続発射、自衛隊による実弾射撃も…不肖・宮嶋がフィリピンで激写した「日米比バリカタン」衝撃の瞬間〉から続く2026年4月から5月にかけて行われ、日米比をはじめ多国籍部隊が一堂に会した合同演習「バリカタン 26」。フィリピンの灼熱のビーチに、戦後初めて1400人の「日の丸」実動部隊が上陸した。【写真多数】自衛隊の地対艦ミサイル「88式SSM」がフィリピンの青空を切り裂く！ 不肖・宮嶋が激写した“緊