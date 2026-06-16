日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。【画像】金融担当大臣や厚労大臣を歴任した柳澤伯夫氏は、柳澤花芽氏の父親◆◆◆“令嬢”の損切り野村證券系のITシステム大手として、安定した高収益を上げる野村総合研究所（NRI）。柳澤花芽（かが）社長は、柳澤伯夫元金融相を父に持つ“令嬢”である