今年も朝井リョウさん『イン・ザ・メガチャーチ』の受賞で大きな話題を呼んだ「本屋大賞」。受賞作は、なぜ文庫化された後も、売れ続けるのでしょうか。その背景にあるヒットの法則を、文芸評論家の三宅香帆さんが読み解きます。 近年の“双璧”ともいえる、瀬尾まいこさん『そして、バトンは渡された』や、町田そのこさん『52ヘルツのクジラたち』。これらの作品に共通するキーワードから 、AI時代だからこそ響く「読書だけの醍