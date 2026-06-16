オランダを訪問中の天皇陛下は、滞在先のアペルドールンで現地入り後、初めて取材に応じられました。サッカーワールドカップの観戦から一夜明け、15日午後、陛下は滞在している王室の敷地にある「ヘット・ロー宮殿」で取材に応じられました。自然豊かな森の中にある「ヘット・ロー宮殿」は、17世紀から約300年間、国王や女王が暮らした場所で、当時のインテリアを残す館内は一般公開されています。陛下は館長から説明を受け、内部