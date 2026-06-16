飛行機に乗って窓から翼を眺めていると、いろいろなマークが書かれているのを見ることができます。あれは“コーションマーク”というもので、注意喚起や識別表示、取り扱い指示などさまざまな種類があります。旅客機はもちろん戦闘機やヘリコプターにも描かれていて、プラモデルではデカール（転写シール）にコーションマークがあり、これを貼るだけでグッとリアリティが増したりします。そんなコーションマークをデザインに用いた