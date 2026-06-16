中村の会心弾はランスにとってもメモリアルなものだった(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本代表は、現地時間6月14日に行われたオランダとのグループリーグ初戦を2-2で引き分けた。2度のリードを許した日本が粘り強く追いつくという展開となり、強豪を相手に十分な手応えとともに大会をスタートさせた。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のフ