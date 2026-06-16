バンタム級での初陣で、いきなりKO勝利を飾り、王座に就いた“バム”・ロドリゲス。その実力は世界のボクシングマニアたちを改めて唸らせた(C)Getty Imagesバンタム級でも出色だったキレのあるパンチ力鮮やかな決定力が“バム”ことジェシー・ロドリゲス（米国）の最大の魅力なのだろう。アリゾナ州グレンデールで現地時間6月13日に行われたWBA世界バンタム級タイトル戦でロドリゲスは、王者アントニオ・バルガスに6回KO勝ちを