母の戻りを待っていたけれど、ちっとも帰ってこない......。【驚がくの出来事】高校生の娘が雨宿りしていると、通りかかった車から男が降りてきて…幼い姉妹が車の中にいると、見知らぬ女性がやってきた。兵庫県在住の60代女性・Cさんの思い出。＜Cさんからのおたより＞50年以上も前の事です。私が確か小学校2年生、妹が5歳くらいの時でした。夏休み中だったので母の運転で市場の買い物に付いて行きました。でも私達は暑くて車から