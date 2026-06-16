「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）１次リーグＦ組初戦で、日本はオランダと２−２で引き分けた。２度追い付いて、準優勝３度の強豪から貴重な勝ち点１を獲得。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が日本の戦いを分析した。◇◇負けなかったことを評価できる結果だ。守らせたら強いオランダから２得点し、相手が守り切ろうとしてメンバーを代えてきた