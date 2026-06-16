【ニューヨーク共同】米メディア大手フォックス・コーポレーションは15日、動画配信端末・サービス大手のRoku（ロク）を約220億ドル（約3兆5千億円）で買収すると発表した。スポーツやニュースなどのコンテンツ事業と、1億を超える世帯に利用される動画配信プラットフォームを統合し、ネット配信事業の拡大を加速する。ロクの株主には1株当たり現金96ドルとフォックス株を組み合わせて支払う。取引完了後はフォックス株主が統