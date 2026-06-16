今年のオークス馬ジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）は今秋、国内戦に専念することが決まった。秋初戦は秋華賞（10月18日、京都）が濃厚。鞍上は引き続き今村聖奈が務める。16日、管理する寺島師が明らかにした。登録していたフランスG1凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン）の挑戦は見送る。寺島師は「秋は国内に専念することになりました。おそらく前哨戦は使わず、秋華賞からエリザベス女王杯（11月15日、京都）になると思いま