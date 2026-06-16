右肩関節前方亜脱臼で離脱しているロッテ・藤原恭大外野手は、近日中に実戦復帰する見込みだ。サブロー監督が「ぼちぼちファームで（試合に）出ると思う。予定よりは早まっている」と１５日、明かした。５月１０日のソフトバンク戦で負傷。今後は２軍で実戦をこなし、問題がなければ１軍に復帰する。指揮官は「今一番欲しいのは藤原。早く帰ってきてほしい」と熱望した。