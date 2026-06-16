イランのペゼシュキアン大統領は、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書で合意したことを評価した一方で、全ての選択肢に備えているとけん制しました。アメリカのトランプ大統領は15日、イランとの戦闘終結に向けた覚書に既に署名したと明らかにしましたが、イラン側からはまだ覚書に署名したとの発表はありません。こうした中、イランのペゼシュキアン大統領はSNSで「覚書の合意は停戦をして交渉を始めるための重要な一歩だ」としつ