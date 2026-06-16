習近平政権が目指す台湾統一は実現可能なのか。評論家の白川司さんは「アメリカと日本を中心に、軍事と金融の両面で中国包囲網が完成しつつある。さらに中国国内では経済が停滞し、人民管理を強化する方向に向かわざるを得なくなっている」という――。写真提供＝©Alexander Kazakov／TASS via ZUMA Press／共同通信イメージズ2026年5月20日、人民大会堂でロシアのウラジーミル・プーチン大統領との非公式の茶話会に出席した