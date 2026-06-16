ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１６日、サッカーＷ杯北中米大会について報じた。番組では１次リーグＨ組でＷ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が今大会の優勝候補スペイン（同２位）と０―０で引き分け、記念すべきＷ杯初戦で歴史的勝ち点１を挙げたことを紹介。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「カボベルデのＧＫボジニャは４０歳。スペインのシュート２７本をことごとくはね