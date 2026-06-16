米大リーグは１５日（日本時間１６日）、８日から１４日までの週間ＭＶＰを発表した。ナ・リーグはＪ・チョウリオ外野手とＪ・ミジオロウスキーで、ブルワーズの投打の主軸が同時受賞。ア・リーグはツインズのＢ・バクストン外野手が今季２度目（通算４度目）の受賞となった。２２歳のチョウリオは５本塁打を含む２９打数１３安打の打率４割４分８厘、１０打点で初受賞。２４歳のミジオロウスキーは１２日のフィリーズ戦で１安