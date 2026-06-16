突然ですが、「ウルグアイ」が何の略か知っていますか？知ってたら物知り博士！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ウルグアイ東方共和国」でした！正式名称は「ウルグアイ東方共和国」です。「東方」という言葉が名前に含まれているのは、ウルグアイ川の東側に位置する国であることに由来します。南アメリカの南東部に位置し、ブラジルとアルゼンチンという二大国に挟まれた小国です。首都はモンテビデオで、国土面積は