加熱式たばこ｢IQOS ILUMA シリーズ｣から、光の揺らぎや色の変化を感じられる数量限定モデル｢IQOS ILUMA i リミックス モデル｣が2026年6月10日に登場。角度によってニュアンスが変わるカラーリングが特徴で、テクノロジーとアートが融合したようなスタイリッシュな仕上がり。いつものIQOSを、より個性的に楽しみたい人にぴったりの限定デザインです。 光の“移ろい”を楽しむ、特別デザインのIQOS
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