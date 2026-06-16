加熱式たばこ｢IQOS ILUMA シリーズ｣から、光の揺らぎや色の変化を感じられる数量限定モデル｢IQOS ILUMA i リミックス モデル｣が2026年6月10日に登場。角度によってニュアンスが変わるカラーリングが特徴で、テクノロジーとアートが融合したようなスタイリッシュな仕上がり。いつものIQOSを、より個性的に楽しみたい人にぴったりの限定デザインです。 光の“移ろい”を楽しむ、特別デザインのIQOS