ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領【エビアン共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は15日、フランス東部エビアンで開幕した先進7カ国首脳会議（G7サミット）に合わせてロシアのプーチン大統領に戦闘終結に向けた会談を提案したと明らかにした。米国や議長国フランスは同意したが、プーチン氏は応じなかったとしている。ウクライナのメディアが報じた。ゼレンスキー氏はプーチン