アメリカ空軍のB52戦略爆撃機が西部カリフォルニア州で墜落しました。乗組員の安否や墜落の原因はわかっていません。カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地は15日、アメリカ空軍のB52戦略爆撃機1機が墜落したと発表しました。現在、基地の滑走路は封鎖されていて、緊急対応チームが救助活動などを行っています。爆撃機は基地を離陸した直後に墜落したということですが、乗組員の安否や墜落の原因などはわかっていません。B52はアメ