「コンビニで和菓子の味を知り、専門店にも足を運ぶようになった若いお客さんが年々増え続けています」【写真】セブン-イレブンでの人気和菓子は…老舗和菓子店「金精軒」が、「コンビニ」の和菓子に感謝する内容の投稿がXで話題に。6月16日は「和菓子の日」。仁明天皇時代にお菓子などを備えて健康招福を祈った「嘉祥の日」にちなんで制定されました。今回、現代ならではムーブメントについて、「金精軒」のSNS担当者と、大手コン