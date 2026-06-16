私はスミレ。夫と中1の娘アイと3人暮らしをしています。アイは小さいころからずっとアニメが大好きでした。最近になってバスケのアニメにドハマりして、中学生になったのを機に、バスケ部にも入部しました。「バスケなんて初めてだからうまくできるかな」とドキドキしていたようですが、初心者ながらも頑張っているようです。しかし最近になって、部活に対して何やら少しずつ不満が出てきたのだそう。親としてアイの話を聞いてあげ