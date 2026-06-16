5人組グループ・KEY TO LITの佐々木大光が、きょう16日放送のフジテレビ『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜後7：00※生放送）に出演する。これに先駆け、コメントが到着した。【番組カット】楽しそう！スシローでロケをするAぇ! group独自の視点で答えを導き出す“超調査バラエティー”の同番組。今回は、“人気回転寿司、外国人と日本人の人気ランキングはどれくらい違うのか？”という疑問に対