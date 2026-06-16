14日、オンラインインタビューに応じるアフリカ連合（AU）疾病対策センター（CDC）のジャン・カセヤ事務局長【ナイロビ共同】コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱対策を担うアフリカ連合（AU）疾病対策センター（CDC）トップのジャン・カセヤ事務局長が14日、共同通信のオンラインインタビューに応じた。抑え込みに失敗すればアフリカ大陸外で大きな被害が出る可能性があるとして、「拡散を防ぐ支援が必要だ」と訴えた