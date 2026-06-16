四国４県のアナウンサーを月イチで紹介する新企画「四国アナＶＯＩＣＥ」。１回目に登場する愛媛・あいテレビ（ｉｔｖ）の佐藤利里華アナウンサーは入社２年目で、今春からゴルフ番組のＭＣを担当している。アナウンス業務のほかにも取材、原稿作成、車の運転まで何役もこなす。多忙な日々を送る中、等身大の言葉を聞かせてもらった。−アナウンサーを志したきっかけは？「父と母の影響です。阪神・淡路大震災が起きた時、私