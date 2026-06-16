サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦の日本―オランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）に?危険エルボー?をくらわせたＦＷメンフィス・デパイ（コリンチャンス）に批判が殺到している。約２４０万人のフォロワー数を誇る米国のインフルエンサー、マット・ウォラス氏は自身のＸ（旧ツイッター）で「私が今まで見た中で最も汚いプレーの一つ」とコメント。後半３８分にデパ