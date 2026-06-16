人気アニメ『薬屋のひとりごと』シリーズ初の「夜空」と「舞」をテーマにした没入型イベント「TVアニメ『薬屋のひとりごと』 × 東京シティビュー舞が織りなす幻想の世界 ―天空に響く、舞のしらべ―」が、8月1日から10月26日まで東京・六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで開催されることが決定した。【動画】美しい！猫猫＆壬氏も登場する『薬屋のひとりごと 後宮見聞録』正式リリースPV『薬屋のひとりごと』は、