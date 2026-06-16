アメリカ空軍の戦略爆撃機が、西部カリフォルニア州の空軍基地を離陸直後に墜落しました。乗員の安否や原因は明らかになっていません。カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地は15日、B-52戦略爆撃機が離陸直後に墜落したと発表しました。現場からは黒煙が上がり、墜落したとみられる場所の周辺が広い範囲で黒く焼けている様子が確認できます。墜落の原因や乗員の安否は明らかになっておらず、軍が詳しい状況を調べています。エドワ