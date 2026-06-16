高市早苗首相は森保ジャパンに救われることになるのか。産経新聞社とＦＮＮは１３、１４両日に行った世論調査で、高市政権の支持率は前月比２・７ポイント減の６５・３％で、政権発足以来、最低を記録した。支持率減の要因とされるのは、高市首相が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、他陣営への誹謗中傷動画の作成に陣営が関与した疑惑がくすぶっているためだ。動画を作成したと主張する松井健氏と自身の秘書との接点を頑