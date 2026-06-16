冷やしすぎにも要注意！？昨今の夏の酷暑化に伴い、日本高野連がさまざまな暑さ対策に取り組んでいる。８月の全国高等学校野球選手権大会（甲子園）ではすでに午前、午後の２部制が実施され、７イニング制の導入に向けた議論も交わされている。気温３５度以上の猛暑日を超え、４０度以上の酷暑日となることも少なくなく、白球を追いかける球児たちの健康を守る目的で変革の時を迎えている。改革は試合形式にとどまらず、試