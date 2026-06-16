ＦＭＷで?邪道姫?として活躍したゼロワンの工藤めぐみＧＭ（５６）の４０周年記念大会「邪道姫伝説」が、１０月１７日に東京・国立代々木競技場第二体育館で開催される。先週には第１弾の出場選手が発表されたが、工藤ＧＭはその狙いを明かした。女子選手では全日本女子プロレス時代の師匠にあたるジャガー横田を筆頭にダンプ松本、ＺＡＰ、堀田祐美子、アジャコング、尾崎魔弓、伊藤薫が参戦する。現役のトップ選手としてはＳ