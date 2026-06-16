交通事故で脊髄を損傷し、車いす生活となったパラアイスホッケー日本代表・伊藤樹さん(20)の11年を追ったカンテレの「第35回FNSドキュメンタリー大賞」ノミネート作品『氷の上で、生きていく―ミラノへの11年―』が、フジテレビで29日(25:50〜)に放送される(※関東ローカル、『FIFAワールドカップ2026』の放送により変更の場合あり)。事故直後の樹さん(当時8歳)○「ただ歩けなくなっただけ。できないことが一つ増えたけど…」同作