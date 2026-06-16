ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」の年界最大興行「ＷＲＥＳＴＬＥＭＡＧＩＣ」（日、後楽園ホール）で、ＧＨＣハードコア王者となった?大巨人?こと石川修司（５０）がさらなる大暴れを宣言した。２０２４年５月から約１年同王座を保持した石川はこの日、返り咲きを目指して関本大介との決定戦に臨んだ。試合はイスやテーブルが入り乱れながら、大巨人とマッスルモンスターの肉体が正面衝突するド迫力の展