シンガーソングライターの尾崎亜美が、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。尾崎亜美＝テレビ朝日提供今年デビュー50周年を迎えたシンガーソングライターの尾崎。歌手としてはもちろん、数々の名曲を提供し、世に送り出してきたヒットメーカーとしても活躍を続けている。南沙織の「春の予感」や杏里の「オリビアを聴きながら」、松田聖子の「天使のウィンク」など、名曲の意