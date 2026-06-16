【モデルプレス＝2026/06/16】フジテレビでは、7月22日より“35歳の女性”の“今”をリアルに描いた恋愛ヒューマンドラマ『Tokyo middle 30』を放送。第3の主人公を、女優の深川麻衣が演じることが決定した。【写真】仲里依紗ら、新ドラマ出演者が並んだドラマビジュアル◆「Tokyo middle 30」第3の主人公は深川麻衣本作は、中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、