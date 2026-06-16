第1回【ウクライナ軍のドローンがロシアの重要拠点を次々に急襲…「プーチン大統領」の苦悩があらわとなった「対ドイツ戦勝記念日」軍事パレードの異様な光景】からの続き。「世界最大級の報道機関」とも呼ばれる通信社のロイター（日本語・電子版）は5月26日、「プーチン氏、ウクライナ紛争新規入隊者の債務を免除兵力増強へ」との記事を配信した。記事によると5月1日以降、ロシア軍に入隊する兵士と家族は最大1000万ルーブル