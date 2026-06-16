ウクライナのゼレンスキー大統領は6月4日、ロシアのプーチン大統領に対する「公開書簡」を発表した。その中で特に注目されたのは“ロシアの苦境”に言及した部分だった。ロシアは軍事的にも経済的にも疲弊しており、何よりロシアの国民が戦争の継続を望んでいないとゼレンスキー大統領は指摘。その上で戦争終結に向けた首脳会談の開催を提案したのだ。（全2回の第1回）＊＊＊【写真12枚】「美しすぎる」と話題に…米国で拘束さ