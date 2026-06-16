2002年の日韓W杯でトルシエ監督率いる日本代表の主将を務めた森岡隆三氏は、J1から数えて4部相当にあたるJFL・クリアソン新宿のアカデミーヘッドオブコーチングとして、若手世代の指導にあたっている。森岡氏に、現在の心境、そして自らのサッカー人生について、改めて振り返ってもらった。【取材・文＝白鳥純一】（全3回のうちの第3回）【写真】“日本代表でプレーする未来を、遥か彼方の遠い世界だと思わないでほしい”と語る