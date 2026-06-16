2002年に開催された日韓W杯で、トルシエジャパンの主将を務めた森岡隆三氏。予選ではベルギーと引き分けた後にロシアを撃破。決勝トーナメント進出をかけて3戦目に臨むことになった。続く3戦目は、堅守速攻のカウンターサッカーを持ち味とするチュニジア代表と対戦。森岡氏もベンチに入り、チームの戦いを見守った。森岡氏に当時の心境を伺った。【取材・文＝白鳥純一】（全3回のうちの第2回）【写真】“日本代表でプレーする