NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝80.75（-4.13-4.87%） 戦闘終結やホルムズ海峡の解放に向けて、米国とイランが覚書草案の内容を巡って合意した。今週１９日にスイスのジュネーブで署名式が行われて、合意が公式に発効する見通し。ホルムズ海峡の実質的な封鎖で日量１４００万バレル規模の供給が妨げられているが、次第に正常化すると期待されている。ただ、米国とイランの合意にイスラエル軍がレバノンか