北中米W杯を戦うサッカー日本代表26名が選ばれた5月15日、かつてトルシエジャパンの主将を務めた森岡隆三氏は、新宿区内のオフィスで日本代表の発表会見を見つめていた。「負傷した三笘君の落選は少し状況が違うけれど、僕がかつて味わった悪い意味での心のざわつきを思い出すようで、何とも言えない悲しい気持ちになりますね」今から遡ること24年前――。日韓W杯が行われた2002年に、森岡氏のサッカー人生を語る上で、欠かす