ドル円、１６０円台で底堅い値動き明日は日銀結果発表＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１６０円台で底堅い値動きを続けている。米国とイランが暫定合意したことで本日の市場はポジティブなムードが広がっていた。原油も急落していたものの、ホルムズ海峡の早期再開にはなお不透明感が根強くある模様。 明日は日銀決定会合の結果が公表されるが、市場では利上げがほぼ確実視されている。一方、反応