14日のファーム・リーグ阪神戦に先発し、4回2/3を7安打2失点だったソフトバンクの上沢は筑後ファーム施設で汗を流した。午前9時過ぎから始動し「昨日よりは体の張りはない。あとは出力を上げるとどうなるか。気持ちのいい投げ方を目指したい」と話した。5月中旬から右肘コンディション不良で離脱している。