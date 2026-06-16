ネスレ日本が発売する「キットカット」の包装袋に「一駅手前でおりて歩くと結構リフレッシュできるよ♪」という一言が印字され、これに対して一部から反発が出て話題になっている。反応は主に、地方在住者からの「一駅手前が10km先ですが……」といったツッコミや「このコピーを考えた人は都会人の発想で提案をしている」という、半ば呆れぎみの考察が多かった。その一方で都会在住者からは「（こうした反応は）田舎者の被害者