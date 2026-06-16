日本ハムの達孝太投手（22）が、交流戦最終戦となる16日の広島戦（マツダ）で、リリーフとして1軍再昇格することが15日、分かった。昨季はデビューから全て先発でNPB記録の7連勝を記録した右腕。シーズン途中の配置転換となるが、交流戦優勝が懸かる一戦で勝ちパターンとして起用される可能性も出てきた。高卒5年目で初の開幕ローテーション入りを果たした今季は、9試合で2勝6敗、防御率4・06。5月29日の巨人戦では5回2/3を8安