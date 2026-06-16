東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授は、今から20年前に世界的ブームを巻き起こした「脳トレ」の生みの親だ。現在も、脳活動をリアルタイムで可視化する技術を応用し、老若男女問わず効果を発揮する“最強の脳トレ”開発に取り組んでいるという。その川島教授に、脳とスマホの関係について語ってもらった。＊＊＊スマホが脳を「破壊」する仕組み私は2005年に発売された任天堂の『脳を鍛える大人のDSトレーニング』を監修し