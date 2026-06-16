出場選手登録を抹消されたソフトバンクのアルメンタが、課題を語った。14日のヤクルト戦は2回1/3、2安打4四死球2失点でKO。2敗目を喫し、2軍再調整を告げられた。この日午前に筑後ファーム施設で調整し「四球はなくさないといけないし、コーチの方からは“変化球の精度を上げてこい”と言われた。しっかりやる」と話した。