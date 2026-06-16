2024年4月に離党勧告自民党の石井準一参院幹事長は復党願を出した元経産相で衆院議員の世耕弘成氏（和歌山2区）のスタンスについて、9日の記者会見で厳しく批判した。世耕氏は自民に復党できるのだろうか。【写真10枚】世耕氏の妻は永田町でも美人と評判だった元民主党議員世耕氏は、東京地検特捜部が捜査していた派閥の政治資金パーティーをめぐるいわゆる裏金問題で2024年4月に離党勧告の処分を受けて自民を離党した。その後