筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第50回は「最近、感銘を受けた作品」。☆川口冬弥投手＝ドラマ「全裸監督」リハビリ期間は時間に余裕があるため「何もしていなかったら落ち込む時間が増えちゃう」と思い、大好きな山田孝之が主演のこのドラマを選択。栄光を駆け上がるシーズン1と崩壊を描くシーズン2を見て「チャレンジした末がどうなろうと別にいいんだなって勇気をもらえまし